Gazzeli yaralı Türkiye topraklarında şükür secdesine kapandı! Şehadet parmağını kaldırdı...

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Koca Yusuf inip kapılar açıldığında ise Gazzeli bir yaralı koşarak şükür secdesine kapandı ve ardından yere öptü.