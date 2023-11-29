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Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor

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Giriş: 29.11.2023 23:09
Güncelleme:29.11.2023 23:23
Gazze'de işgalci İsrail saldırılarında aileler bombardımanda şehit olan çocuklarını gözyaşları içinde metanetle toprağa uğurluyor. Gazzeli bir dedenin küçük torununa vedası görenleri duygulandırmıştı. Bütün dünyası torunu olan acılı dede ile kız torunu arasında çeken neşeli görüntüler görenlerin yüreklerini bir kez daha yaktı.
Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor
Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor
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