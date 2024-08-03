Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor! İsrail 16 binden fazla masum çocuğu ya bombayla ya açlıktan öldürdü

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze. Bir zamanlar Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyordu. Oluşuyordu diyoruz çünkü, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla çocuk katledildi. Onlardan biriydi Fayiz Ebu Ataya. Fazla söze gerek yok, işte Fayiz Ebu Ataya'nın ağzından Gazze’de yaşananlar.

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