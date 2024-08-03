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Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor! İsrail 16 binden fazla masum çocuğu ya bombayla ya açlıktan öldürdü

Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor! İsrail 16 binden fazla masum çocuğu ya bombayla ya açlıktan öldürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 18:03
Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze. Bir zamanlar Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyordu. Oluşuyordu diyoruz çünkü, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla çocuk katledildi. Onlardan biriydi Fayiz Ebu Ataya. Fazla söze gerek yok, işte Fayiz Ebu Ataya'nın ağzından Gazze’de yaşananlar.
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Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor!
Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor!
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