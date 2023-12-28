28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 18:58
Gazz’deki soykırımın 83’üncü gününde işgalci İsrail ordusunun bombardımanları altında çocuklar yine can verdi. Şehit evladının başında feryat eden Filistinli bir babanın oğluna seslenişi yürekleri dağladı. Çocuğunun en sevdiği bisküviyi alan baba, “Al bu bisküviyi de cennete götür" dediği anlar duygulandırdı. İşte Filistinli babanın şehit evladıyla olan o diyaloğu…
Bu acıya yürek dayanmaz!
Bu acıya yürek dayanmaz!
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Denizde feci ölüm!
Denizde feci ölüm!
Katliam imzası! Fosfor bombası...
Katliam imzası! Fosfor bombası...
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
Gazzelileri katledip organlarını çaldılar
İşgalci İsrail’in hali perişan
İşgalci İsrail’in hali perişan
PKK yandaşları Avrupa’da sokağa döküldü!
PKK yandaşları Avrupa'da sokağa döküldü!
Yunanistan’da askeri eğitim uçağı düştü
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
İran’dan Netanyahu’ya suikast tehdidi!
İran’dan Netanyahu’ya suikast tehdidi!
Daha Fazla Video Göster