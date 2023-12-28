Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Gazz’deki soykırımın 83’üncü gününde işgalci İsrail ordusunun bombardımanları altında çocuklar yine can verdi. Şehit evladının başında feryat eden Filistinli bir babanın oğluna seslenişi yürekleri dağladı. Çocuğunun en sevdiği bisküviyi alan baba, “Al bu bisküviyi de cennete götür" dediği anlar duygulandırdı. İşte Filistinli babanın şehit evladıyla olan o diyaloğu…