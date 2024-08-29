Gazze'den sonra hedef Batı Şeria! İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattı

İsrail Gazze'de uyguladığı soykırım, katliam, etnik temizlik, zorla göç, açlık, hastalık ve ambargolara dayalı vahşi stratejisini bu kez Batı Şeria'da da devreye soktu. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bölgeden son detayları aktardı.

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