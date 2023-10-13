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Gazze'den dünyaya mesaj: Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz

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Giriş: 13.10.2023 13:26
İşgalci İsrail'in bombardımanıyla enkaz kent haline gelen Gazze'de her gün onlarca çocuğun cesedi çıkarılıyor. Şehirde elektrik ve su kesilirken, İsrail zulmünün altındaki bir Filistinli, Gazze'den dünyaya mesaj yolladı.
Gazze’den dünyaya mesaj
Gazze'den dünyaya mesaj
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