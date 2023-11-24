Gazze’den 50 kişilik 3. tahliye

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan tır'lar geçiş yapmaya başladı. Diğer yandan Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için de çabalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısında. Son gelişmeleri kendisinden aldık.