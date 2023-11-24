24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gazze'den 50 kişilik 3. tahliye

Gazze'den 50 kişilik 3. tahliye

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 13:54
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan tır'lar geçiş yapmaya başladı. Diğer yandan Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için de çabalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısında. Son gelişmeleri kendisinden aldık.
Gazze’den 50 kişilik 3. tahliye
Gazze'den 50 kişilik 3. tahliye
İrlanda sokakları yangın yerine döndü!
İrlanda sokakları yangın yerine döndü!
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Gazze’de ateşkes yarın başlıyor
Gazze'de ateşkes yarın başlıyor
İsrail bayraklarıyla çocuk yakma ayini!
İsrail bayraklarıyla çocuk yakma ayini!
Rehine takasına İsrail ertelemesi
Rehine takasına İsrail ertelemesi
Hollanda’nın yeni başbakanı Wilders oldu
Hollanda'nın yeni başbakanı Wilders oldu
Alman siyasetçiler örnek almalı
"Alman siyasetçiler örnek almalı"
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ertelendi
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ertelendi
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama
Obama’nın danışmanı Stuart Seldowitz’den Hz. Muhammed ve Kur’an’a alçak sözler! Gazze üzerinden nefret kustu
Obama'nın danışmanı Stuart Seldowitz’den Hz. Muhammed ve Kur'an'a alçak sözler! Gazze üzerinden nefret kustu
Daha Fazla Video Göster