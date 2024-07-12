12 Temmuz 2024, Cuma
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Gazze'deki tartışılan ABD limanı kaldırılacak! Biden’dan liman için "hayal kırıklığı" itirafı
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze’nin kıyısına kurduğu geçici liman ile ilgili yeni bir karar aldı. ABD yönetimi bölgedeki yüzer limanın tamamen kaldırılacağını duyurdu. Başkan Biden da yaptığı açıklamada geçici liman projesi konusunda hayal kırıklığı itirafında bulunmuştu.