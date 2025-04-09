Gazze’deki soykırım her geçen büyüyor! İsrail gıda dağıtım deposunu vurdu

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün daha da büyüyor. Dünya sessizliğe gömülmüşken masum çocuklar katlediliyor, yaralanan çocukların uzuvları kesiliyor. İsrail ordusu, Gazze'ye hem yardım girişlerini durduruyor, hem de açlıkla savaşan Filistinlilerin sığındığı yardım depolarını bombalıyor.

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