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Gazze'deki o anlar yürekleri yaktı! Küçük çocuk babasını böyle teselli etti: Korkma baba ben iyiyim...

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Giriş: 13.10.2023 15:07
Gazze'de yaşanan insanlık dramının ardından acı hikayeler de ortaya çıkarken, bir baba ve oğulun arasında geçen konuşma yürekleri yaktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuğun babasını teselli ettiği anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İşte o anlar...
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