24 Ocak 2024, Çarşamba
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Gazze'deki Müslüman soykırımının teşvikçisi Biden'a ABD'de şok! Dökülen kanla için tepkiler çığ gibi
ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.