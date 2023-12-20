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Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz

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Giriş: 20.12.2023 22:50
Güncelleme:20.12.2023 22:51
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi'nde Ahmed Muhammed el-Halidi isimli Filistinli bir çocuk karınlarını doyuracak yiyecek bulamadıkları için geceleri aç yattıklarını söyledi.
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