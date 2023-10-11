Gazze'deki büyük yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı! 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vefat eden Filistinli sayısı 950'ye yükseldi. Öte taraftan Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi. İşgalci Siyonist İsrail'in Gazze'deki saldırılarda ortaya serdiği korkunç yakım ise uydu fotoğraflarına yansıdı. Saldırılarda evler, camiler, devlet daireleri gibi pek çok alan yerle bir oldu. Ayrıca Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden edildi.