Gazze’deki büyük yıkım havadan görüntülendi! Yıkıntıların arasında hayatta kalabilme mücadelesi

İsrail ordusu Gazze’den kısmi çekildiğini açıkladı. Katliamların başlamasının üzerinden 6 ay geçmişken, Gazze’deki yıkım da çok net şekilde görüntülendi. Kentlerde neredeyse ayakta kalabilen tek bir bina bile kalmadı. Saldırılardan kurtulmayı başaranlar ise şimdi evlerinden kalan son eşyalarını alabilmek için yıkıntılar arasında geziyor. İsrail savunma bakanı ise Refah’a operasyon yapılacağı tehditlinde bulundu.

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