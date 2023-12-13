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Gazze'de yürekleri parçalayan anlar! Selde hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini taşıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:28
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vururken Gazze'yi bu kez sel vurdu. Yoğun sağanak yağışlarının ardından bir gencin sel sularıyla kaplı bölgede şehit olan kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri parçaladı.
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