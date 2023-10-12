Gazze’de yürek yakan görüntüler

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 260'tan fazla çocuk hayatını kaybetti. İşte o çocukların annelerinin feryatları yürekleri dağladı. Bir Gazzeli sağlık çalışanı da gördükleri karşısında dayanamayıp gözyaşlarına boğuldu.