Gazze'de yine siviller ve çocuklar hedef alındı! Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze’deki ez-Zaviye pazarının yanındaki el-Vahde Caddesi’nde yer alan Ebu Şaban ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda yaralanan ile yaşamını yitirenlerin naaşları el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

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