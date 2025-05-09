09 Mayıs 2025, Cuma
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Gazze'de umut tükeniyor! Cibaliye bölgesinde açlık büyüyor
İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırılarında şehit düşen Filistinli sayısı 52 bin 700'ü geçti. Katliam devam ederken, Gazze direnişinin yiğit savaşçıları Kassam Tugayları, işgal askerlerine karşı başarılı pusu operasyonlarıyla zafere imza atıyor. İşte son dakika gelişmeleri...