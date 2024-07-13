Gazze’de tartışılan ABD limanı kaldırılacak! Biden’dan “hayal kırıklığı” itirafı

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'nin kıyısına kurduğu geçici liman ile ilgili yeni bir karar aldı. Washington yönetimi; bölgedeki yüzer limanın tamamen kaldırılacağını duyurdu. Başkan Biden geçici liman projesi konusunda “hayal kırıklığı” itirafında bulunmuştu.

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