Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar

Umut, Gazzelilerin için artık çok farklı bir anlama sahip. Çocukların bir zamanlar okula gidip geldiği o yollar şimdi belgesellere konu olacak bir soykırımın sahnesi. Filistinliler, her şeye rağmen aynı yollardan yurtlarına dönüp moloz yığını haline gelmiş binaları yuvaya çevirecek. Hayat çadırlarda da olsa yeniden yeşerecek.

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