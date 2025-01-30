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Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar

Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 16:18
Umut, Gazzelilerin için artık çok farklı bir anlama sahip. Çocukların bir zamanlar okula gidip geldiği o yollar şimdi belgesellere konu olacak bir soykırımın sahnesi. Filistinliler, her şeye rağmen aynı yollardan yurtlarına dönüp moloz yığını haline gelmiş binaları yuvaya çevirecek. Hayat çadırlarda da olsa yeniden yeşerecek.
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Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar
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