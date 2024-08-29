Gazze’de soykırım yapan İsrail gözünü Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 9 ölü

İsrail Batı Şeria'ya son dönemin en büyük saldırısını başlattı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Katil devletin Dışişleri Bakanı Katz Batı Şeria'yı “boşaltın” çağrısı yaptı. Bu skandal çağrıya Türkiye'den çok sert tepki geldi.

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