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Gazze’de soykırım yapan İsrail gözünü Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 9 ölü

Gazze’de soykırım yapan İsrail gözünü Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 9 ölü

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 09:10
İsrail Batı Şeria'ya son dönemin en büyük saldırısını başlattı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Katil devletin Dışişleri Bakanı Katz Batı Şeria'yı “boşaltın” çağrısı yaptı. Bu skandal çağrıya Türkiye'den çok sert tepki geldi.
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