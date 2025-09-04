Gazze’de masum çocukların çığlığı durmuyor! Gazze’de çocuklar yıkım ve acı arasında kaldı

Gazze'de soykırım yapan İsrail saldırılarını sürdürüyor. Şehit düşen Gazzeli sayısı 64 bini aştı. Bir yandan da açlığa mahkum edilen Filistinliler bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Bölgenin kuzeyine yönelik başlatılan saldırılar ise Gazzelileri güneye göçe zorluyor.

