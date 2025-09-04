04 Eylül 2025, Perşembe

Gazze'de masum çocukların çığlığı durmuyor! Gazze'de çocuklar yıkım ve acı arasında kaldı
Gazze’de masum çocukların çığlığı durmuyor! Gazze’de çocuklar yıkım ve acı arasında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 09:17
Gazze'de soykırım yapan İsrail saldırılarını sürdürüyor. Şehit düşen Gazzeli sayısı 64 bini aştı. Bir yandan da açlığa mahkum edilen Filistinliler bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Bölgenin kuzeyine yönelik başlatılan saldırılar ise Gazzelileri güneye göçe zorluyor.
