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Gazze’de kıtlık ve soykırım raporu! İsrail açlık silahı…

Gazze’de kıtlık ve soykırım raporu! İsrail açlık silahı…

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:08
Soykırımın 1 yılı geride bıraktığı Gazze'de ölüm sadece bombalarla gelmiyor. Gazze'yi tam abluka altında tutan İsrail açlığı da silah olarak kullanıyor. Eski BM yetkililerinden Hilal Elver, Gazze'de ölümcül boyutlara ulaşan kıtlığa ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Tarihte kasıtlı şekilde "kitlesel açlığa" yol açtığını kabul eden tek devletin İsrail olduğuna vurgu yapıldı.
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