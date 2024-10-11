11 Ekim 2024, Cuma
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Gazze’de kıtlık ve soykırım raporu! İsrail açlık silahı…
Soykırımın 1 yılı geride bıraktığı Gazze'de ölüm sadece bombalarla gelmiyor. Gazze'yi tam abluka altında tutan İsrail açlığı da silah olarak kullanıyor. Eski BM yetkililerinden Hilal Elver, Gazze'de ölümcül boyutlara ulaşan kıtlığa ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Tarihte kasıtlı şekilde "kitlesel açlığa" yol açtığını kabul eden tek devletin İsrail olduğuna vurgu yapıldı.