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Gazze'de katliamın gölgesinde 13. Cuma

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Giriş: 05.01.2024 14:01
İsrail, Gazze Şeridi'ne 91 gündür ölüm yağdırıyor. Katliamın gölgesinde ise Mescid-i Aksa'da 13'üncü Cuma Namazı kılınıyor. Son durumu Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.
Gazze’de katliamın gölgesinde 13. Cuma
Gazze'de katliamın gölgesinde 13. Cuma
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