26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze’de katliam sürüyor! ABD Başkanı Trump’dan Batı Şeria açıklaması
Gazze’de katliam sürüyor! ABD Başkanı Trump’dan Batı Şeria açıklaması

Gazze’de katliam sürüyor! ABD Başkanı Trump’dan Batı Şeria açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 09:23
İsrail'in Gazze'deki katliamı aralıksız devam ediyor. Nusayrat kampına düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu masum siviller hedef alındı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin saylısı ise 65 bini aştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Filistin'e ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. “Gazze'de barışa yakınız" diyen Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına da karşı olduğunu söyledi, "Buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de katliam sürüyor! ABD Başkanı Trump’dan Batı Şeria açıklaması
Gazze’de katliam sürüyor!
Gazze’de katliam sürüyor!
İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü
İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!
Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Trump’ın o hareketi Netanyahu’ya mesajdı
"Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Trump’tan Erdoğan’a övgü: Suriye’yi kurtaran lider
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”
Beyaz Saray’da tarihi zirve, tarihi kareler!
Beyaz Saray'da tarihi zirve, tarihi kareler!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
Beyaz Saray’dan Erdoğan–Trump zirvesine ilk paylaşım
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi
Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet
Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet
Daha Fazla Video Göster