Gazze’de katliam sürüyor! ABD Başkanı Trump’dan Batı Şeria açıklaması

İsrail'in Gazze'deki katliamı aralıksız devam ediyor. Nusayrat kampına düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu masum siviller hedef alındı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin saylısı ise 65 bini aştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Filistin'e ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. “Gazze'de barışa yakınız" diyen Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına da karşı olduğunu söyledi, "Buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

