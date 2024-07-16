Gazze’de katliam sürüyor! 48 saate 320 Filistinli öldürüldü

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Çoğu yasaklı silahları kullanan İsrail son 48 saatte 320 Filistinliyi öldürdü. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ise 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

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