05 Mart 2024, Salı
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Gazze'de katliam, Kudüs'te işgal! Yahudiler Filistinli ailelerin evine zorla giriyor
Gazze'de katliam devam ederken Kudüs’te işgal var. Sokaklar akıl almaz görüntülere sahne oluyor. İsrail'in yerleşimci adını verdiği Yahudiler "resmen" sınır tanımıyor. Filistinlilerin tapulu mülklerine zorla giriyorlar, aileleri çıkarıp evlere kendileri yerleşiyorlar.