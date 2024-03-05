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Gazze'de katliam, Kudüs'te işgal! Yahudiler Filistinli ailelerin evine zorla giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 18:05
Gazze'de katliam devam ederken Kudüs’te işgal var. Sokaklar akıl almaz görüntülere sahne oluyor. İsrail'in yerleşimci adını verdiği Yahudiler "resmen" sınır tanımıyor. Filistinlilerin tapulu mülklerine zorla giriyorlar, aileleri çıkarıp evlere kendileri yerleşiyorlar.
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Gazze’de katliam, Kudüs’te işgal! Yahudiler Filistinli ailelerin evine zorla giriyor
Gazze'de katliam, Kudüs'te işgal! Yahudiler Filistinli ailelerin evine zorla giriyor
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