Gazze'de kaçacak yer kalmadı! Güvenli bölgede tahliye katliamı

Gazze'de ilk kez katliam olmuyor. Ancak bu, çok sinsi bir saldırıydı. İsrail, Han Yunus'taki güvenli bölge için "tahliye" emri verdi. Ancak siviller, orayı terk edemeden bombalar devreye girdi. Sadece o saldırı da, en az 89 Gazzeli hayatını kaybetti.

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