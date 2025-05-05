Gazze’de İsrail katliamı sürüyor! Binlerce yedek askeri göreve çağırıldı

Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapandığı ve hiçbir insani yardımın girmediği Gazze'de 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. İsrail binlerce yedek askeri de orduya çağırmaya hazırlanıyor. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar A Haber canlı yayınında anlattı.

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