05 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze'de İsrail katliamı sürüyor! Binlerce yedek askeri göreve çağırıldı
Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapandığı ve hiçbir insani yardımın girmediği Gazze'de 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. İsrail binlerce yedek askeri de orduya çağırmaya hazırlanıyor. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar A Haber canlı yayınında anlattı.