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Gazze’de İsrail katliamı sürüyor! Binlerce yedek askeri göreve çağırıldı

Gazze'de İsrail katliamı sürüyor! Binlerce yedek askeri göreve çağırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 16:52
Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapandığı ve hiçbir insani yardımın girmediği Gazze'de 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. İsrail binlerce yedek askeri de orduya çağırmaya hazırlanıyor. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar A Haber canlı yayınında anlattı.
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Gazze’de İsrail katliamı sürüyor! Binlerce yedek askeri göreve çağırıldı
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