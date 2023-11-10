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Gazze'de insanlık dramı! Tehcir anları kamerada! İsrail'den büyük oyun...

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Giriş: 10.11.2023 15:40
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde büyük bir soykırıma imza atarken bölgede yaşayan Filistinliler Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda bırakılıyor. Büyük tehcir anlarında insanlık dramı yaşanırken o anlar kameralara yansıdı. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır yaşananları A Haber ekranlarında yorumlarken İsrail'in bölgede "Kuzey'i boşaltıyoruz orada sadece Hamas ile karşı karşıya geleceğiz" diyerek propaganda yaptığının altını çizdi. İşte detaylar...
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