10 Kasım 2023, Cuma
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Gazze'de insanlık dramı! Tehcir anları kamerada! İsrail'den büyük oyun...
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde büyük bir soykırıma imza atarken bölgede yaşayan Filistinliler Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda bırakılıyor. Büyük tehcir anlarında insanlık dramı yaşanırken o anlar kameralara yansıdı. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır yaşananları A Haber ekranlarında yorumlarken İsrail'in bölgede "Kuzey'i boşaltıyoruz orada sadece Hamas ile karşı karşıya geleceğiz" diyerek propaganda yaptığının altını çizdi. İşte detaylar...