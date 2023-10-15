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Gazze'de insanlık dramı

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Giriş: 15.10.2023 16:55
İsrail'in bombaları altında bir yaşam savaşı veriyor filistinliler. Gazze günlerdir havadan ve karadan vuruluyor. 2 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Gazzeliler ise dünyaya seslerini duymaları için sesleniyor.
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