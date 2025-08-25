Gazze’de her gün katliamın boyutu büyüyor

25 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 25.08.2025 13:36
Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürüyor. İşgal güçlerinin Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Açlığa mahkûm edilen çoğu çocuk en az 300 sivil hayatını kaybetti. AA muhabiri Enes Canlı, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
