25 Ağustos 2025, Pazartesi
Gazze'de her gün katliamın boyutu büyüyor
Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürüyor. İşgal güçlerinin Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Açlığa mahkûm edilen çoğu çocuk en az 300 sivil hayatını kaybetti. AA muhabiri Enes Canlı, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.