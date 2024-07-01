Gazze'de hastalar ve bebekler ölümün eşiğinde

Katil İsrail ordusu büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 katliam daha gerçekleştirdi. Yakıt girişi engellendiği için Gazze'de ayakta kalabilen son hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonları 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

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