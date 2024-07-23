Gazze’de gönüllü Amerikalı hekim dehşeti anlattı: Bu kadar yakılmış çocuğu ömrümde görmedim

Katil İsrail Gazze'de insanlığı katlederken, gelinen nokta doktorları da dehşete düşürüyor. Kentte gönüllü çalışan Amerikalı bir hekim, "Gazze'de hayatım boyunca karşılaştığımdan daha fazla sayıda yakılmış çocuk gördüm" dedi.

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