22 Kasım 2023, Çarşamba
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Gazze'de geçici ateşkes! İsrail-Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan kabine sonrası ilk açıklama
İşgalci İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistinli grup, her iki tarafın da kabul ettiği geçici ateşkesin dört gün süreceğini doğruladı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze'deki geçici ateşkes anlaşması gereğinde rehine takasının yarın başlayacağını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.