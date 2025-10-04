04 Ekim 2025, Cumartesi

Gazze'de gecenin sessizliğini bombalar bozdu!
Gazze’de gecenin sessizliğini bombalar bozdu!

Gazze'de gecenin sessizliğini bombalar bozdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:07
Gazze’ye insani yardım götüren gemilere izin vermeyen İsrail, bölgedeki işgali genişletmeye devam ediyor. Soykırımın sürdüğü Gazze’de, güneye sürülen sivillerin yanı sıra 66 binden fazla kişi katledildi.
