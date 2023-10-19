19 Ekim 2023, Perşembe
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Gazze'de çocuklar ölüyor insanlık izliyor!
Katil İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Hastaneye yapılan hain saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye'de milli yas ilan edilirken, katil İsrail gece saatlerinde UNRWA'ya ait bir okulu vurdu. Öte yandan İsrail devlet televizyonu, soykırım ordusunun Gazze'ye kara saldırısı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.