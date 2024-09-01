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Gazze'de çocuk felci ile mücadele

Gazze'de çocuk felci ile mücadele

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 13:42
Güncelleme:01.09.2024 13:42
İsrail Filistin'de soykırım yapıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
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Gazze'de çocuk felci ile mücadele
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