30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gazze’de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes

Gazze’de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 10:00
İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakaları görülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'nin bazı bölgelerinde 3 günlük çocuk felci aşılaması için geçici ateşkes ilan edileceğini duyurdu. Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de geçici ateşkes!
Gazze’de geçici ateşkes!
Yunan sahillerini ölü balıklar kapladı
Yunan sahillerini ölü balıklar kapladı
Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü!
Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü!
Rusya’dan rest: Kaybeden Avrupa olur
Rusya’dan rest: Kaybeden Avrupa olur
Pasifik’te ABD uçak gemisi kalmadı!
Pasifik’te ABD uçak gemisi kalmadı!
İsrail namlularını Batı Şeria’ya çevirdi!
İsrail namlularını Batı Şeria’ya çevirdi!
Emeklilere coplu biber gazlı müdahale
Emeklilere coplu biber gazlı müdahale
İspanya’da domates festivali!
İspanya’da domates festivali!
Gazze’den sonra hedef Batı Şeria!
Gazze'den sonra hedef Batı Şeria!
İsrail gözünü Batı Şeria’ya çevirdi!
İsrail gözünü Batı Şeria’ya çevirdi!
İşgal-soykırım-katliam! İnsanlığın yüz karaları
İşgal-soykırım-katliam! İnsanlığın yüz karaları
Rahip bağış parasıyla estetik yaptırdı
Rahip bağış parasıyla estetik yaptırdı
Daha Fazla Video Göster