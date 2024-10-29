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Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e yükseldi!

Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 18:09
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 389 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 41 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
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