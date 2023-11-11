Gazze'de bulunan Norveçli doktor bombalanan hastaneden dünyaya seslendi: Hepiniz suç ortağısınız

Gazze'de gönüllü olarak çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in katliamına karşı sesini yükselterek İsrail'in bombalar yağdırdığı Şifa Hastanesi'nden dünya liderlerine seslendi. Filistinli yaralıların feryatları arasında konuşan Gilbert, "Başkan Biden, Bay Blinken, Avrupa ülkelerinin başbakanları ve cumhurbaşkanları... Masum insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Filistinliler hastane içinde bombalanıyor. Bunu ne zaman durduracaksınız" diyen Gilbert, İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.