25 Haziran 2024, Salı
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Gazze'de bitmeyen trajedi! Hava yardımları çadırın üstüne düştü: O anlar kamerada
7 Ekim'den bu yana işgal saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan trajedi durumun vehametini bir kez daha gözler önüne seriyor. Milyonlarca insanın yaşam savaşı verdiği Gazze'de yapılan hava yardımları daha önce can kayıplarına neden oldu. Bölgeye yapılan bir hava yardımı yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü ve o trajedi anbean kameraya yansıdı.