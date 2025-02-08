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Gazze’de beşinci esir takası

Gazze'de beşinci esir takası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 20:44
Beşinci esir takası yapıldı bugün ve 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli mahkum serbest kaldı. Hamas, üç esiri yine törenle teslim etti ve takasa da bu törendeki pankart damga vurdu. Zira kassam tugayları, geri adım sinyalleri veren Amerika Başkanı Tramp'ın tehcir planına bu pankarta yazdıkları mesajla yanıt verdi. Gazze halkının da mesajı aynı: "asla Gazze’yi terk etmeyeceğiz" diyorlar.
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Gazze’de beşinci esir takası
Gazze’de beşinci esir takası
Gazze'de beşinci esir takası
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