Gazze’de beşinci esir takası

Beşinci esir takası yapıldı bugün ve 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli mahkum serbest kaldı. Hamas, üç esiri yine törenle teslim etti ve takasa da bu törendeki pankart damga vurdu. Zira kassam tugayları, geri adım sinyalleri veren Amerika Başkanı Tramp'ın tehcir planına bu pankarta yazdıkları mesajla yanıt verdi. Gazze halkının da mesajı aynı: "asla Gazze’yi terk etmeyeceğiz" diyorlar.

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