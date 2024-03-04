04 Mart 2024, Pazartesi
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Gazze'de ateşkese varılacak mı? Hamas heyeti ateşkes için Kahire'de
Katil İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam altıncı altıncı ayına yaklaşırken, dünyanın gözü kulağı Kahire'den gelecek ateşkes haberinde. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sürüyor. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.