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Gazze'de ateşkes yarın başlıyor! Katar duyurdu... Netanyahu'dan esir takası açıklaması

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Giriş: 23.11.2023 19:25
İşgalci İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım yapıyor. Katil İsrail şu ana kadar 5 binden fazla çocuğu öldürürken, alçak saldırılarını gece boyu sürdürdü. Terör ordusu insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Öte yandan bugün gerçekleşmesi beklenen rehine takasının ertelendiği açıklandı. İsrail güçleri Şifa Hastanesi müdürünü alıkoydu. Son olarak ise İsrail'in çocuk katili Başbakanı Netanyahu esir takasına dair açıklamasında, "Zorluklar var ama mecburuz." dedi. Katar, Gazze'de 4 gün sürecek ateşkesin yarın saat 08.00'de başlayacağını duyurdu.
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