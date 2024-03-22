Gazze’de ateşkes yakın mı? ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu’da

Gazze için ateşkes görüşmeleri Katar'da devam ediyor. Bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes konusunda görüş ayrılığının azaldığını vurguladı. ABD bir yandan da güvenlik konseyine "acil ateşkes" çağrısı yapan bir metni oylamaya sundu.

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