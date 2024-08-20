Gazze'de ateşkes umudu sönüyor! Blinken Hamas'a "kabul et" dedi, Hamas teklifi reddetti

İsrail tüm tepkilere rağmen Gazze’de katliama devam ediyor. Ancak bölgede olası bir ateşkes arayışı da sürüyor. Dün İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blınken, bugün Mısır’a geçti. Cumhurbaşkanı sisi ile bir araya geldi. Tel Aviv’den son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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