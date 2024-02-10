10 Şubat 2024, Cumartesi
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Gazze'de ateşkes mümkün mü?
Bugün, Gazze'de İsrail katliamının 127. günü. İsrail ordusu güneyde saldırılarını yoğunlaştırırken, gece boyunca çok sayıda Filistinli yine katledildi. Diğer yandan ateş içzin bir bekleyiş var. Son durumu Kudüs'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.