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Gazze'de ateşkes mümkün mü?

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Giriş: 10.02.2024 17:19
Bugün, Gazze'de İsrail katliamının 127. günü. İsrail ordusu güneyde saldırılarını yoğunlaştırırken, gece boyunca çok sayıda Filistinli yine katledildi. Diğer yandan ateş içzin bir bekleyiş var. Son durumu Kudüs'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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