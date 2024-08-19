Gazze'de ateşkes için kritik hafta! ABD Dışişleri Bakanı: Muhtemelen en iyi, belki de son fırsat

Gazze'de ateşkes için artık kritik haftaya girildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes için "muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" açıklaması yaparken, Hamas ve İsrail’den karşılıklı açıklamalar var. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’dan aktardı.

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