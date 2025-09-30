30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!

Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 18:45
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının kabul edilmesinin ardından Ankara’dan ilk değerlendirme başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.” dedi. “Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Trump, Netanyahu’ya planını kabul ettirdi!
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili!
Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili!
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Kolombiya’dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
ABD’de göçmen avı!
ABD'de göçmen avı!
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Gazze’de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail’den saldırı
Gazze'de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail'den saldırı
Gazze’de anlaşmaya çok yakınız
"Gazze'de anlaşmaya çok yakınız"
Daha Fazla Video Göster