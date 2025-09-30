Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının kabul edilmesinin ardından Ankara’dan ilk değerlendirme başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.” dedi. “Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

